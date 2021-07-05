شكرا لقرائتكم خبر عن وزير بريطانى يؤكد عمق العلاقات مع الأردن.. ويقدر دورها فى استضافة اللاجئين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني جيمس كليفرلي، اليوم الإثنين، عمق العلاقات الثنائية بين الأردن وبريطانيا.

وذكرت السفارة البريطانية في الأردن - وفقا لوكالة الأنباء الأردنية - أن كليفرلي بحث، خلال زيارته الرسمية الأولى للأردن، مع الأمين العام لوزارة الخارجية يوسف البطاينة، قضايا المنطقة والموقف البريطاني من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، واتفاقية السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، معربا عن شكره لاستضافة الأردن للاجئين السوريين.