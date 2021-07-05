شكرا لقرائتكم خبر عن «النيابة»: عقوبة إيواء المتسللين تصل لمليون ريال غرامة والسجن 15 سنة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شددت النيابة العامة على أنه يُحظر إيواء المتسللين إلى المملكة أو نقلهم فيها أو تسهيل ذلك أو تقديم أي مساعدة لهم أو تشغليهم أو التعامل معهم بأي شكل من الأشكال.

وأوضحت النيابة، في بيان عبر حسابها في “تويتر”، أن هذه الأفعال الآثمة تعد جريمة بحق الوطن ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.

وتشمل العقوبة: “غرامة 500 ألف ريال وتصل إلى مليون ريال، والسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات وتصل إلى 15 سنة”.