شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح كيفية تسجيل الفئة العمرية «12- 18» للحصول على لقاح «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة، طريقة التسجيل للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا، وذلك للفئات العمرية من 12 إلى 18 سنة.

وأكدت في “إنفوجراف” نشرته على موقع”تويتر”، أن الفئة العمرية من 15 سنة وأقل يمكنها الحجز للحصول على اللقاح كتابع، في حين يمكن للفئات العمرية من 15 إلى 18 سنة، الحجز كتابع أو مستقل عبر تطبيق صحتي.

وكانت الوزارة قد أعلنت خلال الأيام القليلة الماضية، إتاحة الحصول على لقاح كورونا للفئات العمرية من 12 إلى 18 عامًا، وذلك بعد تأكدها من مأمونيته لهذه الفئات العمرية.