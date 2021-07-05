مصر... تسجيل 49818 حالة وفاة خلال الستة أشهر الماضية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الجهاز في بيان اليوم الاثنين، إن عدد الوفيات في مصر ارتفع 16.8% خلال 2020 مقارنة بعام 2019، ليسجل 666.2 ألف حالة وفاة مقابل 556.9 ألف حالة وفاة في 2019، بحسب موقع "مصراوي".

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وأظهرت الإحصاءات كذلك زيادة الوفيات في النصف الأول من 2021 بنسبة 31.3 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من 2019.

وقال جهاز التعبئة والإحصاء إن 49818 آخرين توفوا في الشهور الستة الأولى من 2021، ولم يحدد أسباب زيادة الوفيات، غير أنه علق عليها قائلا إنها "زيادة كبيرة في المعدل".

وأظهرت البيانات أن عدد الوفيات انخفض خلال شهري يناير وأبريل 2020، وسجل ارتفاعا في شهور فبراير ومارس ومايو ويونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر.

وسجل عدد الوفيات في الفترة من يناير إلى يونيو الماضيين 383.6 ألف حالة وفاة مقابل 333.8 ألف حالة في نفس الفترة من 2020، بحسب بيانات الجهاز.

وسجلت وزارة الصحة حتى الآن ما إجماليه 282082 حالة إصابة بفيروس كورونا، من بينها 16264 وفاة منذ بدء الجائحة في مارس/ آذار 2020.