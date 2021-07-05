شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشركاء بالسودان يوصى بإعفاء جميع الولاة اعتبارا من 1 أغسطس المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوصى مجلس شركاء الفترة الانتقالية بالسودان، بإعفاء جميع ولاة الولايات اعتبارا من الأول من أغسطس المقبل، وتعيين الولاة الجدد في الخامس من الشهر نفسه.

وعقد مجلس شركاء الفترة الانتقالية، اجتماعا مساء اليوم الإثنين، برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بحث عددا من القضايا المتعلقة بالمرحلة الانتقالية.

وقال حيدر الصافي عضو مجلس الشركاء - في تصريح صحفي - إن المجلس شكل لجنة، للعمل من أجل اكتمال المجلس التشريعي والترتيب لانعقاد أول جلسة له في السابع عشر من أغسطس المقبل، وهو اليوم الذي يوافق توقيع الوثيقة الدستورية.

وأوضح أن المجلس ناقش باستفاضة قضية شرق السودان والحلول والمعالجات المتعلقة بها، والتي ستبدأ منذ الآن، مؤكدا اهتمام المجلس بهذه القضية على المستوى السياسي والأمني وعلى المستويات الأخرى.