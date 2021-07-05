شكرا لقرائتكم خبر عن عائلات ضحايا انفجار مرفأ بيروت تطالب بالحقيقة بعد مرور 11 شهرا على الكارثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجمع أقرباء وعائلات لضحايا انفجار مرفأ بيروت قرب مكان الكارثة لمطالبة سلطات البلاد مجددا بالكشف عن نتائج التحقيقات التي وعدت بنشرها في أسرع وقت ممكن.

فيما رفعت بعض النساء صورا لمن قضوا في الانفجار ولافتات كتب عليها "أين أصبحت نتائج التحقيقات" ولا "للتسييس لا للتضييع".

ويأتي هذا قبل شهر من الذكرى السنوية الأولى للانفجار الذي هز العاصمة اللبنانية في الرابع من أغسطس 2020 موديا بحياة أكثر من 200 شخص ومخلفا آلاف الجرحى