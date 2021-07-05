شكرا لقرائتكم خبر عن «الضمان الصحي» يوضح الفئة المستثناة من الموافقات العلاجية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح الضمان الصحي الفئة التي لا تحتاج إلى موافقات مسبقة للخدمات العلاجية المقدمة للمستفيدين. وأكد في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”، أنه لا يلزم وجود موافقات مسبقة للخدمات العلاجية التي تقل تكلفتها عن ٥٠٠ ريال.

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