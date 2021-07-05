شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «بلدي الرياض»:التواصل مع المواطن مستمر.. وجدولة أولويات سكان الأحياء والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد رئيس المجلس البلدي بالرياض الأستاذ خالد العريدي، أن التواصل بين المجلس والمواطن مستمر دائماً.
وأضاف أن المجلس يضع شعار “المجلس والمواطن شريكان بالتنمية”، موضحاً أنه تم العمل على برنامج لعمل استبانة إلكترونية لكى يتمكن جميع أهالي وسكان الأحياء من المشاركة في هذا البرنامج.
وأشار إلى أن الهدف من هذا البرنامج هو وضع جدولة لأولويات المواطنين بما يراه سكان الأحياء.
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