شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث البرلمان الليبى: المجلس ناقش مع الحكومة دعم المفوضية لإجراء الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمع مجلس النواب الليبى فى جلسة اليوم لإحاطة من حكومة الوحدة الوطنية حول ما أنجزته وفقًا لبرنامج عملها الذى تقدم به منذ نيلها الثقة من البرلمان بحضور رئيس مجلس الوزراء الليبى وعدد من الوزراء والوكلاء.

أكد المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب الليبى عبد الله بليحق أنه تمت مناقشة عدد من الملفات من أبرزها دعم المفوضية العليا للانتخابات للوفاء بالاستحقاق الانتخابى فى 24 ديسمبر المقبل، وعدد من الملفات الخدمية الهامة للمواطن الليبى منها ملف الصحة ومجابهة فيروس كورونا وملفات الكهرباء وغيرها من الملفات الهامة وعلقت الجلسة إلى يوم غدٍ الثلاثاء.

كان رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح قد أعلن عن مناقشة الميزانية العامة للدولة فى جلسة يوم غد الثلاثاء، وذلك خلال الجلسة التى ستناقش فيها لجنة المالية الحكومة فى أوجه الصرف للميزانية التى تطلب الحكومة تمريرها.