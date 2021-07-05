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العربية: إلغاء اجتماع أوبك بلس والموعد البديل يقرر لاحقا

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القاهرة - سامية سيد - كشفت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل، عن إلغاء اجتماع أوبك بلس والموعد البديل يقرر لاحقا.

ارتفعت أسعار النفط العالمية خلال تعاملات اليوم الاثنين، وسط الترقب لنتائج اجتماع لمجموعة "أوبك+".

وصعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنحو 0.25% إلى 76.35 دولار للبرميل، فيما سجل الخام العالمى مكاسب تزيد على 45% حتى نهاية يونيو منذ بداية العام، بعد أن بدأ عند 51.80 دولار للبرميل فى أول يناير الماضى.

وزادت العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكى 0.20% عند 75.32 دولار للبرميل، حيث سجل الخام الأمريكى مكاسب تزيد على 51.4% خلال الستة أشهر الأولى من 2021.

وأعلنت منظمة "أوبك" ومنتجون آخرون تأجيل الاجتماع الوزارى الثامن عشر لتحالف "أوبك+" يوم الجمعة وعقده اليوم الاثنين بدلا من ذلك.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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