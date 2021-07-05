شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» يوضح أعلى درجة حرارة مسجلة في مناطق المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح المركز الوطني للأرصاد أعلى درجة حرارة مسجلة اليوم الإثنين في مناطق المملكة. وأبان المركز في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع”تويتر”، أن نجران سجلت أعلى درجة حرارة، حيث بلغت 40 درجة مئوية. فيما سجلت “السودة” أقل درجة حرارة بـ25 درجة مئوية.

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