صور أثارت الفزع... هل تعرضت السيارات في الكويت للذوبان بفعل الحرارة المرتفعة؟

دبي - محمود عبدالرازق - ويظهر في الصور سيارتين ذاب هيكلهما الخارجي من الخلف نتيجة الحر الشديد الذي تشهده الكويت خلال تلك الفترة.

لكن تبين من موقع "فاكت كريشيندو" المعني بالتحقق من الأخبار غير الصحيحة أن الصور تعود إلى عام 2018، في مدينة توكسون بولاية أريزونا الأمريكية.

ولفت الموقع إلى أن السيارات تعرضت للذوبان بفعل حريق ضخم شب في مبنى سكني بجنوب حرم جامعة أريزونا بتاريخ 19 يونيو/ حزيران عام 2018، وأسفر الحادث عن انهيار المبنى ورافعتين وسيارات.

كما أشار الموقع إلى أنه من بحثه وجد أن اللافتة الموجودة على الحائط خلف السيارات في الصورة تثبت أنه مُسجل عليها رقم مبنى سكني يقع في مدينة توكسون بولاية أريزونا.

كما أكد موقع " فاكت كريشيندو" أن السيارات لا يمكن أن تذوب في درجة حرارة 62 درجة مئوية، وذلك لأنه من المحتمل أن تكون مصدات السيارات (الباب الخلفي وصندوق السيارة) مصنوعة من مادة البولي بروبيلين أو البوليمرات، والتي تنصهر عند 179 درجة مئوية.

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وبحسب صحيفة "الراي" الكويتية، قال المسؤول في إدارة الأرصاد الجوية بالكويت، عبد العزيز القراوي، يوم السبت الموافق 3 يوليو/ تموز الجاري إن "درجة الحرارة تحت أشعة الشمس تراوحت، الجمعة، بين 65 و70 درجة مئوية".

وأضاف أن "درجة الحرارة وصلت خلال الأيام الماضية إلى 53.5 درجة مئوية في الظل في بعض مناطق الكويت".

وأوضح القراوي أن "قراءات وتسجيل درجة الحرارة تؤخذ عالميا وفق آلية موحدة، وهي قياس درجة حرارة الهواء في الظل".

وأشار إلى أن "درجة الحرارة تحت أشعة الشمس والتي يمكن قراءاتها من أجهزة السيارات وغيرها من الأجهزة الأخرى، تراوحت ما بين 65 و70 درجة مئوية، متوقعا انخفاض درجة الحرارة إلى معدلاتها الطبيعية أمس الأحد، لتتراوح بين 48 و49 درجة مئوية".

ووفقا للصحيفة، فقدت شهدت محافظات بالكويت بينها سلوى والجهراء، انقطاعا في الكهرباء، وسط دعوات أطلقتها وزارة الكهرباء للمواطنين والمقيمين في البلد الخليجي إلى ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية.