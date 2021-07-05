شكرا لقرائتكم خبر عن عطل في الفرامل.. كشف ملابسات حادث الشاحنة المروع بمحايل عسير (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشفت الإدارة العامة للمرور، ملابسات وتفاصيل حادث الشاحنة المروع في محافظة محايل عسير والذي تسبب في وقوع عدد من الوفيات والإصابات وتضرر مركبات.

وقال المرور، في تغريدة عبر “تويتر”، إن إدارة مرور منطقة عسير باشرت إجراءات الاستدلال في حادث الشاحنة الواقع في (محافظة محايل عسير) والذي نتج عنه صدم عدد من المركبات ووفاة شخصين وإصابة آخرين”.

وأضافت الإدارة العامة للمرور، أنه اتضح من المعاينة الأولية أن سبب الحادث عطل في مكابح المركبة، وجاري استكمال إجراءات الحادث وإحالته للجهة المختصة.

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا اليوم الاثنين، مقطع فيديو صادم لشاحنة مسرعة تصطدم بعدة سيارات متوقفة في إشارة مرورية بمحايل عسير.

وأظهر الفيديو عدداً من المركبات المتوقفة عند الإشارة المرورية، قبل أن تأتي شاحنة مسرعة من الخلف وتصطدم بالمركبات بقوة دون أن تتوقف.

وتسبب الحادث في تضرر عدة مركبات، فيما تعرضت الشاحنة للانقلاب جراء الحادث المروع.