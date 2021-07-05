شكرا لقرائتكم خبر عن ولادة توأم سيامي بصدر واحد وقلبين في أحد مستشفيات مكة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهد مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، اليوم الإثنين، ولادة توأم سيامي بصدر واحد وقلبين.

وأكدت استشارية العناية المركزة الدكتورة فايزة السلمي، أن حالة التوأم مستقرة بشكل واضح، كما أن عملية التنفس تسير بصورة طبيعية ومنتظمة.

وأوضحت أن الموجات الصوتية على منطقة البطن أظهرت وجود كليتين، إحداهما صغيرة والأخرى بحجم جيد، كما بينت وجود كبد واحدة، ولكن يمكن التأكد من ذلك بعد إجراء أشعة مقطعية بالصبغة.

وأضافت أن أشعة الصدر أظهرت وجود رئتين لدى كل طفل، حيث يمتلك كلاهما عمودًا فقريًا وقلبًا.