شكرا لقرائتكم خبر عن أيهما أفضل: التعامل بالدفع النقدي أم التحويل البنكي؟.. محامٍ يجيب والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قدم المحامي الدكتور عبدالله الغوينم، نصيحة مهمة بشأن التعاملات النقدية مع الأفراد أو المقاولين.
وأكد “الغوينم” عبر حسابه على “تويتر”، على ضرورة عدم التعود على التعامل بالدفع النقدي في التعاملات مع الأفراد والمقاولين وحتى الأقارب.
وأضاف أنه يُفضل استخدام الحساب البنكي مع ذكر السبب، لأنه يمكن من خلاله إثبات الدفع وسببه عند نشوء الخلاف، ويبقى محفوظاً في سجلات البنك ولو بعد سنوات.
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