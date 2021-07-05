شكرا لقرائتكم خبر عن رئيسة كتلة الحزب الدستورى الحر: برلمان تونس يشهد تغولاً للنهضة الإخوانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت رئيسة كتلة الحزب الدستورى الحر في تونس عبير موسى، الاثنين، أن مجلس النواب التونسي يشهد تغولا من حركة النهضة الإخوانية، متهمة رئيس البرلمان راشد الغنوشي بتوظيف القضاء ضد خصومه السياسيين، وذلك على خلفية تقدمه بشكوى ضد نواب الحزب، بسبب ما اعتبره تعطيلا لأشغال مجلس نواب الشعب.

وأعلنت عبير موسى في فيديو مباشر عبر صفحتها الرسمية، من أمام مقر قصر العدالة بالعاصمة اليوم، عدم المثول أمام القضاء بسبب ما سمتها "ترسانة المخالفات والخروقات القانونية والإجرائية في الشكوى المقدمة ضدها وضد نواب كتلتها.

كما أوضحت أن وكيل الجمهورية في تونس ليس له الحق في خرق الفصل 68 من الدستور وفتح بحث ضد نواب الشعب التونسى من أجل آرائهم ومقترحاتهم وعملهم النيابي، إلى جانب "أن الاستدعاء من القضاء وجه لرئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي ولم يوجه للنواب حتى يستجيبوا له، وهذا خرق جسيم للإجراءات"، على حد قولها.