شكرا لقرائتكم خبر عن قصف صاروخى على قاعدة عين الأسد فى الأنبار بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" بتعرض قاعدة عين الأسد غربى محافظة الأنبار، اليوم الاثنين، إلى قصف صاروخى.

ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل حول سقوط خسائر بشرية أو مادية.

من جانب أخر أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، انخفاض عمليات التهريب عبر الحدود، مشيرة إلى أن ذلك تم باستخدام تقنيات حديثة .

وقال المتحدث باسم الوزارة، اللواء خالد المحنا في تصريحات له - حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن "حالات تهريب البضائع عبر الحدود بدأت تقل بشكل كبير، خاصة مع الحدود السورية"، مبينا أنه تم استخدام التقنيات الحديثة في ضبط الحدود ومنع تهريب البضائع .

وأكد المحنا أن "مديريات الوزارة كثفت جهودها باتجاه ضبط المواد التي تدخل البلاد بشكل غير اصولي، وتمكنت خلال الفترات الماضية من ضبط الاف الاطنان من البضائع".