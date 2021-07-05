شكرا لقرائتكم خبر عن حادث مروع.. شاحنة مسرعة تصطدم بعدة مركبات في إشارة مرورية بمحايل عسير (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، مقطع فيديو صادم لشاحنة مسرعة تصطدم بعدة سيارات متوقفة في إشارة مرورية بمحايل عسير.

وأظهر الفيديو عدداً من المركبات المتوقفة عند الإشارة المرورية، قبل أن تأتي شاحنة مسرعة من الخلف وتصطدم بالمركبات بقوة دون أن تتوقف.

وتسبب الحادث في تضرر عدة مركبات، فيما تعرضت الشاحنة للانقلاب جراء الحادث المروع.