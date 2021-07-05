شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تأسف لعدم التوافق فى ليبيا وتدعو لعقد الانتخابات بموعدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مصدر مسئول بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية عن الأسف لعدم تمكن ملتقى الحوار السياسي الليبي من التوصل إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية التى يُفترض أن تُعقد على أساسها الانتخابات المُقررة في ديسمبر القادم.

وأشار المصدر فى بيان، إلى ضرورة تحلي جميع الأطراف بروح التوافق من أجل تذليل العقبات وتجاوزها، توطئة لعقد الانتخابات في موعدها.

وأكد المصدر أن إرادة الليبيين، وكذا الإرادة الدولية كما انعكست في مؤتمر برلين-2 الشهر الماضي، واضحة في التأكيد على أهمية عقد الانتخابات في موعدها من دون تأخير، داعياً إلى بذل المزيد من الجهد في سبيل الوصول إلى التوافق المطلوب وعدم تضييع هذه الفرصة المهمة التي يتطلع إليها الشعب الليبي للوصول إلى مرحلة الاستقرار.