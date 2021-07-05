شكرا لقرائتكم خبر عن نواب المنطقة الغربية فى ليبيا: ندعو جميع الأطراف للمساهمة بإجراء الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب أعضاء البرلمان الليبى وعمداء ومشايخ وأعيان بلديات المنطقة الغربية المفوضية العليا للانتخابات بالالتزام بقرار مجلس الامن رقم 2570 الصادر في 14 أبريل الماضى، مؤكدين دعمهم لجهود إجراء الانتخابات وفق ما هو معلن عنه بالقرار السالف ذكره وفي الموعد المحدد والرجوع الي القاعدة الدستورية السابقة.

وأكدوا في بيان مشترك، أنهم يتابعون ما حدث في ملتقى الحوار السياسي بجنيف وفشله الذريع للوصول الي قاعدة دستورية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، لافتين إلى أن ذلك محاولة لإطالة أمد الازمة الليبية الأمر الذي سوف يحدث حالة من الفوضى في البلاد وازدياد حالة الانقسام وخذلان الشعب الليبي في إجراء انتخابات رئاسة وبرلمانية كما تم الإعلان عليه وفق خارطة الطريق المعدة في اجتماعات جنيف الذي انعقدت في الفترة من 13 إلى 16 يناير الماضى.

كما دعوا جميع الأطراف الوطنية في ليبيا إلى تغليب مصلحة الوطن والمواطن والمساهمة في اجراء الانتخابات وشق الطريق امام العائقين لاستقرار ليبيا.