شكرا لقرائتكم خبر عن القوات العراقية تطلق عملية عسكرية لملاحقة خلايا إرهابية جنوب غرب الموصل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت القوات العراقية اليوم الاثنين عملية عسكرية لملاحقة خلايا إرهابية جنوب غرب الموصل في محافظة نينوى شمال العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن قيادة عمليات نينوى قولها في بيان إن العملية العسكرية المشتركة أطلقت في منطقتي الصابونية والطينية جنوب غرب الموصل وتهدف الى ملاحقة الخلايا النائمة بعد استهداف خطوط نقل الطاقة الكهربائية.

من جهة ثانية أعلنت وكالة الاستخبارات الاتحادية العراقية اليوم القبض على مجموعة إرهابية مكونة من خمسة أشخاص نفذت عمليات إرهابية في بابل.

وتواصل القوات العراقية عملياتها الأمنية لملاحقة فلول إرهابيي تنظيم داعش في عدة مناطق من البلاد.