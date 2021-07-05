شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله بليحق: البرلمان الليبى يناقش فى جلسة اليوم الميزانية بحضور الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المتحدث الرسمى باسم البرلمان الليبى عبد الله بليحق أن المجلس يعقد اليوم جلسة رسمية برئاسة رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح وبحضور الحكومة حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021.

ووصلت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة إلى مطار طبرق الدولى لحضور الجلسة المقررة اليوم الاثنين، واعتذرت الحكومة يوم الإثنين الماضى، عن عدم حضور جلسة مجلس النواب، التى كانت مقررة لاستكمال النقاش والمداولة حول بند مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021.