شكرا لقرائتكم خبر عن طيران الأمن يعلن نتائج القبول النهائي للمرشحين على الوظائف العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت القيادة العامة لطيران الأمن، عن نتائج القبول النهائي للمرشحين على رتب (رقيب – وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي).

وأوضحت أنه يمكن الاستعلام عن نتيجة القبول النهائي عبر موقعها الإلكتروني :هنا.

متطلبات دورة الفرد الأساسي:

الملبوسات الرياضية :

– “فانيلة “عدد (5) لون (أخضر) كم قصير بدون أي شعارات أو كتابات (ساده) ماعدا خياطة لوحة الاسم على الفانيله، البرواز يكون باللون الأسود، وكتابة الاسم باللون الأبيض وتكون خياطة.

– “سروال رياضي” عدد (5) لون (أخضر) بدون أي شعارات أو كتابات (ساده).

– حذاء رياضي لون أبيض ساده + (15) شرابا ابيض .

– “قبوع” عدد (2) لون أبيض بدون أي شعارات أو كتابات (ساده).

متطلبات شخصية:

– أدوات نظافة ( شامبو + بودرة + مقص أظافر (بدون سكين) .

– أدوات حلاقة ( بدون شفرات ) .

– بجامة نوم لون ازرق فاتح ( سماوي) عدد (3).

– ملابس داخلية عدد ( 10) + منشفه.

– شرشف أبيض ( ملايه ) نفر ونص + بيت مخدة.

– كمام عدد (2) كرتون.

– معقم ايدي عدد (2) مقاس وسط.

متطلبات إدارية (ضروري إحضارها وسيتم التفتيش عليها) :

– أصل بطاقة الهوية الوطنية مع صورتين منها، مع كتابة ثلاثة أرقام جوال لأحد الأقارب على كل صورة.

– حلاقة شعر الرأس موس .

ممنوعات :

– يمنع إحضار (الجوال + الخاتم + مسبحة + ساعة + راديو وما شابها من الأجهزة الإلكترونية) علما أنه في حالة ضبطها سوف تصادر وتتلف.

– عدم إحضار مبلغ مالي يتجاوز (500) ريال كمصروف.

– عدم إحضار دخان / تبغ أو ما يدخل في حكمه.

ملاحظة :

– إجراء فحص كورونا وطباعة النتيجة ورقيا، ويكون الفحص قبل الحضور إلى الدورة بـ 72 ساعة.

– طباعة تقرير طبي لحصولك على جرعة أولى أو جرعتين أو محصن عن طريق توكلنا.

– الحضور في تمام الساعة (4) مساءً بمركز التدريب التخصصي لقوات الطوارئ الخاصة بمدينة الرياض.