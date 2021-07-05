شكرا لقرائتكم خبر عن «الشورى» يطالب باستحداث جمعية متخصصة في الملكية الفكرية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

طالب مجلس الشورى، الهيئة السعودية للملكية الفكرية بالتعاون مع الجمعيات العلمية في الجامعات السعودية ذات الصلة البحثية باختصاصات الهيئة، والتنسيق مع إحدى الجامعات لاستحداث جمعية متخصصة في الملكية الفكرية لدعم الفكر والبحث العلمي في مجالات اختصاصات الهيئة.

كما طالب الهيئة، خلال جلسته التي عقدت اليوم، بإدراج مؤشرات الأداء الكمية لمقارنة المنجز بالمستهدف وفقًا لخطتها الاستراتيجية وأولوياتها في المجالات المختلفة.

وحث الهيئة السعودية للملكية الفكرية على الإسراع في اعتماد الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية.