شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على «مفقود السعيرة» متوفى بالخفجي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت جمعية “عون” للبحث والإنقاذ، اليوم الاثنين، العثور على المواطن المفقود في السعيرة متوفى بالقرب من الخفجي.
وكانت جمعية “عون” قد تلقت بلاغاً بفقدان المواطن عبدالرحمن الرشيدي (28) عاماً، ويستقل سيارة “هايلكس 2010″، وذلك بالقرب من محافظة الخفجي بالمنطقة الشرقية، حيث انطلق أعضاء الجمعية على الفور للبحث عنه.
وأوضحت أنها تلقت من الكنترول الميداني لفريق البحث، خبر العثور على المفقود، متوفى، بعد ساعات من البحث عنه، من قبل أعضاء الجمعية.
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