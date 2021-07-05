الكويت تعلن موعد عودة الرحلات الجوية إلى سويسرا وألمانيا

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / Joseph Eid

ونقلت صحيفة "الوطن" الكويتية عن الخطوط الجوية الكويتية أنه تقرر عودة الرحلات إلى مدينة جنيف في سويسرا ومدينتي ميونيخ وفرانكفورت في ألمانيا، اعتبارا من 9 يوليو/تموز الجاري، بواقع رحلتين أسبوعيا لكل وجهة، حسبما أعلن مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام في الشركة، فايز العنزي.

وكشف العنزي، في تصريح صحفي، أنه سيتم تخصيص رحلتين أسبوعيا إلى ميونخ اعتبارا من 17 يوليو الجاري، وكذلك رحلتين أسبوعيا إلى فرانكفورت اعتبارا من مطلع شهر أغسطس/آب المقبل، معربا عن تقديره لقرار مجلس الوزراء واللجنة الوزارية لطوارئ كورونا المتعلق بالسماح بتسيير رحلات طيران مباشرة من الكويت إلى 12 دولة.

وأشاد العنزي باتخاذ مثل هذا القرار في تلك الفترة، خاصة بحلول موسم الصيف، مما يسهم في إعادة تنشيط قطاع السياحة والسفر بشكل عام وقطاع النقل الجوي التجاري بشكل خاص.

وأفاد العنزي بأن الشركة أعادت افتتاح مجموعة من الوجهات المهمة لدى المسافرين، خلال الفترة السابقة، وكان في مقدمها وجهة لندن التي تم تشغيلها بواقع رحلة أسبوعيا الشهر الماضي، كما تخطط الشركة لزيادة عدد الرحلات الأسبوعية إلى لندن بعد موافقة الإدارة العامة للطيران المدني، منوها بتشغيل ثلاث رحلات أسبوعيا إلى كل من مدينة بودروم ومدينة طرابزون في تركيا، إضافة إلى التشغيل الاعتيادي إلى إسطنبول الشهر الماضي.