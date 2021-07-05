الشرطة السعودية تلقي القبض على باكستانيين كبلا شقيقهما في مكة

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد بيان نشرته إمارة منطقة مكة المكرمة، عبر حساباتها الرسمي على موقع "تويتر"، اليوم الاثنين، بأن تم القبض على مقيمَيْن من الجنسية الباكستانية كب!ّلا شقيقهما...جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة.

وتابع: "صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يصور نفسه وهو مكبل القدمين، فقد تمكنت الجهات الأمنية بالمنطقة من تحديد هوية الشخص الذي ظهر في الفيديو، وتبين أنه مقيم من الجنسية الباكستانية، في العقد الثالث من العمر".

وأضاف المتحدث في البيان أن "المعلومات الأولية دلت على أن شقيقيه من قاما بتكبيله، وتم القبض عليهما وإيقافهما، وإحالتهما إلى فرع النيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".

ولم تكشف الشرطة عن المزيد من التفاصيل بشأن ملابسات الواقعة، والأسباب التي دفعت الشقيقين لتكبيل شقيقهما.

وتدوال رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، لشاب باكستاني يظهر فيه وهو مكبل القدمين في ذات الغرفة، التي توجد فيها امرأة وشابان آخران، وهم يتناولون الطعام دون الاكتراث له، مناشدًا المساعدة، بدعوى أنه "مخطوف منذ صغره".