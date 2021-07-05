وزير الصناعة اللبناني يدعو لوقف الدعم عن بعض الأصناف

دبي - محمود عبدالرازق - وقال حب الله في تغريدة له عبر تويتر: "للمرة الألف، ب

غياب الترشيد، الحاجة فورية لرفع الدعم عن أي سلعة لها إنتاج وطني بديل، ولنوقف الدعم فورا عن استيراد أي دواء له مثيل او بديل وطني".

وتابع الوزير اللبناني: "الصناعة اللبنانية ممتازة، أي تأخير ضرب للصناعة الوطنية وهدر لأموال المودعين وإهمال أو ارتهان للمافيات ورهن لمستقبل اللبنانيين. شو ناطرين؟".

يشار إلى أنه في ظل الأزمة الاقتصادية والمالية الكبيرة التي يعيشها لبنان، لا تزال الاحتجاجات مستمرة في بعض الأماكن، وسط غياب أي حلول في الأفق، واستبعاد تشكيل الحكومة في الوقت القريب.

وفيما تشهد محطات الوقود طوابير انتظار طويلة، قام بعض المواطنين، يوم الجمعة الماضي، بقطع بعض الطرقات احتجاجًا على الأوضاع المعيشية الصعبة.

وقال مراقبون إن الحلول السياسية غائبة، في تمسك القوى السياسية بالحكم، وعدم التمكن من طرح حكومة من الاختصاصيين في الفترة المقبلة، محذرين من انفلات الأوضاع والذهاب نحو الفوضى.

وتشهد المحال التجارية إقبالا كثيفا من المواطنين على شراء المواد الغذائية لتخزينها، في حين أقفلت محلات أخرى أبوابها للحد من خسائرها، في ظل التراجع المستمر لليرة اللبنانية.

وفقدت العملة اللبنانية 90 في المئة من قيمتها، محطمة مستوى قياسيا للهبوط في وقت سابق هذا الشهر بلغ 15500 ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء.