سلطنة عمان تعلن موعد افتتاح أول طريق يربطها بالسعودية... "من أصعب تضاريس العالم"

دبي - محمود عبدالرازق - © Sputnik . Alexey Danichev

وقال وكيل وزارة النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في سلطنة عمان، سالم محمد النعيمي، في مقابلة مع "تلفزيون عمان"، إنه "سيتم افتتاح أول طريق يربط بين السعودية وسلطنة عمان، قريبا"، موضحا أن "الطريق يعد شبه مكتمل".

ولفت النعيمي إلى أنه "جار الآن العمل على إنشاء المرافق اللازمة لتقديم الخدمات لمستخدميه"، مشيرا إلى أن "الطريق لن يقطع المسافة بين البلدين بنحو 800 كيلو متر فحسب، بل سيقلل أيضا من وقت السفر بشكل كبير".

وكشف الوكيل العماني أن "الجزء الأكبر من الطريق يمر عبر السعودية، ويمتد إلى بعض من أصعب التضاريس في العالم، بما في ذلك الربع الخالي"، إذ يمر الطريق عبر الربع الخالي ومحافظة الأحساء في السعودية، ويبلغ طوله في عمان نحو 160 كيلومترا، بينما يقع نحو 580 كيلومترا منه في المملكة.

وكان ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، أجرى مؤخرا اتصالا هاتفيا بهيثم بن طارق، سلطان عمان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أنه تم خلال الاتصال الهاتفي بحث التحديات البيئية التي تواجه المنطقة، وآثارها الاقتصادية والاجتماعية والصحية، مؤكدة ان الأمير محمد بن سلمان بحث مع سلطان عمان ما تضمنته "مبادرة الشرق الأوسط الأخضر" من مبادرات نوعية تعالج التحديات البيئية، من خلال برامج التشجير والطاقة النظيفة باستخدام سبل حديثة ومبتكرة وتقنيات جديدة.

وأعلن الأمير محمد بن سلمان عن مبادرة ملهمة لحماية الأرض والطبيعة، أطلق عليها اسم "الشرق الأوسط الأخضر". وقال إن المبادرة "سترسم توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة، وتضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، وستسهم بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية".

وتتضمن المبادرة سعي المملكة، بالشراكة مع دول الشرق الأوسط، لزراعة 40 مليار شجرة إضافية في الشرق الأوسط بموجب برنامج لزراعة 50 مليار شجرة، وهو أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم ويبلغ ضعف حجم مشروع السور الأخضر العظيم الذي يتم منذ عام 2007 في منطقة الساحل الأفريقي.