خبير: الجزائر مقبلة على أيام صعبة للغاية

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المختص في طب أمراض الربو والحساسية في مستشفى بني مسوس، البروفيسور عمر شباطي، إن فصل الصيف سيكون صعبا ومخيفا نظرا لتزايد درجات الحرارة وحالة "الاستهتار واللامبالاة" التي يعيش فيها الجزائريون حاليا.

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وأضاف الطبيب في حديث لإذاعة "سطيف"، أن الأرقام التي تعلنها وزارة الصحة بشكل يومي تعكس فقط الحالات التي خضعت لتحليل "بي سي آر"، فيما أن الأعداد الحقيقية للإصابات أكثر من ذلك.

وشدد شباطي على أن الموجة الوبائية الحالية، أخطر بكثير من الموجتين السابقتين، لأنها تشهد انتشار "سلالة" أخطر وأقوى، مضيفا: "تصلنا حالات كثيرة خطرة وتتطلب الاستشفاء والتكفل وكثرة الأكسجين".

وتابع بالقول:

"لا وجود للإنفلونزا أو الزكام في الصيف، وإن أعراض سيلان الأنف أو آلام المفاصل أو وجع الرأس فهو "كوفيد" حتى يثبت العكس".

وأضاف أن التصرفات اللامسؤولة للبعض تساهم دون شك في تأزم الوضع، وأن المستشفيات مشبعة تماما بالمرضى، وتم فتح أقسام أخرى لـ"كوفيد" على حساب أمراض أخرى كالسرطان، متابعا: "الوضع مقلق ونتخوف من فقدان السيطرة عليه والأطباء تعبوا نفسيا قبل التعب الجسدي".