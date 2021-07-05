العراق: استهداف خط لإنتاج الطاقة الكهربائية وانقطاع مياه الشرب عن أجزاء واسعة

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وقالت وزارة الكهرباء، في بيان لها، إن "خط قدس - نصر (١٣٢ ك.ڤ ) ١+٢ تعرض الى حادث ارهابي تسبب بتفجير البرج رقم (٢١) من محطة نصر بعبوات ناسفة ليلا في الساعة الحادية عشرة وعشرون دقيقة في منطقة الطارمية قرية زملة حمدي شمالي بغداد".

وأشارت الوزارة إلى أن "الملاكات الهندسية والفنية توجهت على الفور لتأهيل وصيانة الخط بغية إعادته للعمل بأسرع وقت ممكن"، مضيفة أن "الجماعات المدفوعة بأيديولوجيات التخريب ذات الهجمات الخرقاء وتوظيف التكتيكات الارهابية تستهدف حرمان العراقيين تعسفياً من حقوقهم الاساسية في خدمة عامة مقبولة ونمط الحياة الرغيدة التي يستحقونها".

وقالت الوزارة إنها "تسعى للإيفاء بنية صادقة نحو الالتزامات التي قطعتها على نفسها أمام العراقيين في تعزيز التنمية المستدامة في مجال الطاقة وتوفيرها"، مؤكدة "استمرار الحكومة في إتخاذ التدابير الرامية إلى حرمان الإرهابيين من الوصول للوسائل التي تمكنهم من شن اعتداءاتهم وبلوغ أهدافهم ومنع الأثر المتوخي منها إلى جانب تحسين وحماية وتوفير الخدمات التي تليق بالمواطن برغم التحديات التي تواجه البلاد".

وتتعرض خطوط نقل وأبراج الكهرباء منذ عدة أسابيع إلى هجمات منظمة من قبل مجموعات مجهولة خاصة في محافظات صلاح الدين وديالى وكركوك، مما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن هذه المحافظات والمحافظات المجاورة لها.

وكلف رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قوات الجيش بحماية خطوط نقل الطاقة الكهربائية، بعد تعرضها لسلسلة هجمات أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي.

وقالت الحكومة العراقية، في بيان لها، إن "الكاظمي ترأس اجتماعا طارئا لمحافظي المحافظات، تقرر فيه أن تتولى قيادة العمليات المشتركة، حماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية، وتخصيص قوة خاصة تقوم بهذه المهام، بالإضافة إلى قيام قيادات الشرطة والمحافظين، بحماية المنشآت الكهربائية والعاملين فيها، وتخصيص مفارز خاصة بذلك".