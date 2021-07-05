الأردن... انخفاض المواليد وارتفاع الوفيات خلال 2020

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت وكالة أنباء "عمون" إن تقريرا إحصائيا لعام 2020 صدر عن دائرة الإحصاءات العامة أظهر انخفاض المواليد في الأردن بنسبة 10.5%، فيما ارتفعت الوفيات بنسبة 9.4%.

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وشهد الأردن 176.5 ألف حالة ولادة حية خلال 2020 منها 48.7% إناث، كما شهدت المملكة الأردنية 32.6 ألف وفاة داخل الأردن منها 40.7% إناث، ما يشير إلى انخفاض الولادات المسجلة بمعدل 56 ولادة يوميا وارتفاع الوفيات بمعدل 7.7 وفاة.

وبلغ معدل المواليد الخام عام 2020 نحو 17.4 لكل ألف من السكان، ونسبة الجنس وقت الميلاد 112.5 ذكر مقابل كل 100 أنثى، ومتوسط عدد المواليد الأحياء في اليوم 482.4 مولود، ومعدل الوفيات الخام 6 وفيات لكل ألف من السكان، ومتوسط عدد الوفيات في اليوم 89.2 وفاة، فيما كان معدل الإنجاب الكلي لكل أنثى في الفئة العمرية (15-49 عاماً) 2.7 طفل.

وذكرت جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" أن محافظة العاصمة شهدت أعلى نسبة ولادات من مجموع الولادات التي تمت داخل الأردن وبعدد 73 ألف ولادة، تلاها محافظة إربد وبعدد 36.4 ألف ولادة، ومحافظة الزرقاء بعدد 20.2 ألف ولادة، ومحافظة المفرق بعدد 10.9 ألف ولادة.

يذكر أن الأردن كان قد طالب جميع القادمين إليه، من جميع المعابر، بتطبيق عدد من الإجراءات الجديدة، وذلك ضمن خطة البلاد لفتح القطاعات من جديد، بعد إجراءات احترازية كثيرة بشأن مواجهة فيروس "كورونا".

وحسب موقع "عمان نيوز" الأردني، بدأت المعابر بتنفيذ شرط وجود فحص "بي سي آر" الخاص بفيروس "كورونا"، قبل 24 ساعة من دخول الأردن، أو إبراز شهادة تطعيم بأحد لقاحات "كورونا".

وتابع الموقع أنه في حالة توفر شهادة تقول إن من يدخل إلى الأردن تم تلقيه لقاح "كورونا"، فيمكن لشهادة فحص "بي سي آر" أن تكون موجودة قبل 72 من القدوم إلى المعابر.