الإمارات تمنح الإقامة الذهبية لأوائل الثانوية العامة وأسرهم

دبي - محمود عبدالرازق - ويدور الحديث عن تأشيرة إقامة لمدة عشر سنوات، وذلك تقديراً لجهود الطلبة المتفوقين وأسرهم، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام).

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وطالبت الحكومة أوائل الثانوية العامة تقديم طلبات الحصول على الإقامة الذهبية من خلال مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

وستمنح الإقامة الذهبية للطلبة الذين حصوا على مجموع 95% على الأقل في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، من المدارس الحكومية أو الخاصة.

كما يشمل القرار طلاب الجامعة الحاصلين على معدل تراكمي لا يقل عن 3.75 أو ما يعادله، وذلك في التخصصات العلمية المحددة، ويطبق القرار أيضا ليشمل عائلات الطلبة.