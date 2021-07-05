شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الصومالى يقتل عضوا بارزا فى حركة الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قائد القوات المسلحة الوطنية الصومالية العميد أدوا يوسف راغي، اليوم الاثنين، مقتل عضو بارز فى صفوف مليشيات الشباب فى منطقة "دار السلام" بإقليم "شبيلي الوسطى" على أيدى القوات المسلحة الوطنية.