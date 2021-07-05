شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» توضح شرطاً مهماً لدخول المقيم إلى المملكة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
كشفت المديرية العامة للجوازات، عن شرط مهم لدخول المقيم إلى المملكة، وذلك رداً على أحد الاستفسارات.
وقالت الجوازات: “ليتمكن المقيم من دخول المملكة يشترط عدم المرور خلال آخر ١٤ يوماً بإحدى الدول التالية: “الأرجنتين، البرازيل، إندونيسيا، جنوب أفريقيا، باكستان، تركيا، لبنان، مصر، الهند”.
جاء ذلك رداً على استفسار من مقيم بشأن الإجراءات المطلوبة للعودة إلى المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر «الجوازات» توضح شرطاً مهماً لدخول المقيم إلى المملكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.