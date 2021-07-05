شكرا لقرائتكم خبر عن «الجوازات» توضح شرطاً مهماً لدخول المقيم إلى المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

كشفت المديرية العامة للجوازات، عن شرط مهم لدخول المقيم إلى المملكة، وذلك رداً على أحد الاستفسارات.

‏‎‎وقالت الجوازات: “ليتمكن المقيم من دخول المملكة يشترط عدم المرور خلال آخر ١٤ يوماً بإحدى الدول التالية: “الأرجنتين، البرازيل، إندونيسيا، جنوب أفريقيا، باكستان، تركيا، لبنان، مصر، الهند”.

جاء ذلك رداً على استفسار من مقيم بشأن الإجراءات المطلوبة للعودة إلى المملكة.