شكرا لقرائتكم خبر عن «الحج»: لا توجد لقاحات إلزامية للحاج غير جرعتي لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أكدت وزارة الحج والعمرة، أنه لا توجد لقاحات إلزامية على الحاج أخذها غير جرعتي اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”.

جاء ذلك في سؤال تلقته وزارة الحج والعمرة عبر حسابها الخاص ” #اسأل_الحج” حول ما إذا كان هناك تطعيمات إجبارية غير كورونا كشرط للحج لتؤكد الوزارة بأن جرعتي كورونا إلزامية وما عداها فليست إلزامية.

وكانت وزارة الحج قد أكدت على ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، لمن صدرت لهم تصاريح أداء مناسك حج 1442هـ، وزيارة أقرب مركز للتطعيم خلال 48 ساعة من إصدار التصريح دون الحاجة لأخذ موعد مسبق.