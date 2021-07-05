شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تعقد الاجتماع التنسيقى لرؤساء مكاتب الملكية الفكرية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية الاجتماع التنسيقي التاسع لرؤساء مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية (مكاتب الملكية الصناعية) بالتعاون مع المكتب العربي بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، غدا الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي.

ويأتي الاجتماع في إطار التعاون المستمر بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية.

يعقد بصفة دورية بتنظيم مشترك بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة الملكية الفكرية والتنافسية) بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (المكتب العربي بالمنظمة) منذ عام 2002.

ويعد هذا الاجتماع فرصة للمسئولين الحكوميين عن مكاتب الملكية الفكرية بالدول العربية للتنسيق وتبادل الخبرات في مجال الملكية الفكرية.

ومن جانبها، قالت وزير مفوض مها بخيت، مدير إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بجامعة الدول العربية، إن جدول أعمال الاجتماع سيناقش عدة موضوعات أهمها، الانشطة والقرارات التي اتُخذت في إطار جامعة الدول العربية لدعم الملكية الفكرية، كما سيتم عرض أهم توصيات الاجتماع التنسيقي الثامن الذي عُقد في جمهورية مصر العربية في أبريل 2018.

وأضافت أنه سوف يقوم عدد من خبراء المنظمة بتقديم أوراق عمل حول كيفية الاستفادة من أدوات الملكية الفكرية لصالح الشركات الصغيرة والمتوسطة، والسياسات التي تقدمها المنظمة العالمية للملكية الفكرية لخدمة الجامعات ومؤسسات البحث العلمي.