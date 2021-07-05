مشعل يرد على قصف "أنصار الله" للسعودية وتدخل "حزب الله" في اليمن وسوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وقال مشعل في مقابلة مع قناة "العربية": "نتمنى أن تفتح بعض العواصم العربية أبوابها لنا، خاصة المملكة العربية السعودية، ونستعيد العلاقة التاريخية التي ما زالت محفورة بالذاكرة"، منوها بجهود السعودية في التوصل إلى اتفاق مكة في 2007.

وقال: "إسرائيل وأدوات أخرى حاولت الانقلاب على اتفاق مكة، وليس حماس، فاتفاق مكة جعل الحركة على رأس حكومة وحدة وطنية فكيف ننقلب عليه؟".

وردا على سؤال حول هل تدين حركة حماس قصف "أنصار الله" للسعودية، وتدخل "حزب الله" في اليمن وسوريا، قال مشعل: "نحن لدينا موقف مما يجري في المنطقة، لكن حركة حماس قضيتها التي تنشغل بها هي القضية الفلسطينية.. لذلك نحن لا نتدخل ولا نقبل اعتداء على المملكة السعودية ولا العراق ولا سوريا ولا أي بلد".

وبسؤاله عن حقيقة وجود مفاوضات بوساطة طهران و"حزب الله" لإعادة العلاقات بين حماس ودمشق وما إمكانية إصلاح هذه العلاقات، قال مشعل إنه "لا جديد على صعيد العلاقات بين الحركة ودمشق، فسوريا تعيش الآن أزمة"، معربا عن أمله أن تخرج سوريا من أزمتها، وتعود إلى الاستقرار، وأن تحقق شعوب الأمة تطلعاتها.