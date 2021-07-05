شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. معتدل بالسعودية رطب بالإمارات وحار في الكويت والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تباينت درجات الحرارة في دول الخليج من خلال توقعات مراكز الأرصاد الجوية لليوم الإثنين الموافق 5 يوليو 2021، حيث تنخفض درجات الحرارة في المملكة العربية السعودية، ويسود ن طقس رطب فى الإمارات، ويكون حار في الكويت والبحرين، وإلى التفاصيل:-

طقس السعودية

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية في المملكة العربية السعودية، في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - انخفاضًا طفيفًأ في درجات الحرارة العظمي على معظم مناطق المملكة حيث يصل ما بين 4-6 درجات مئوية على شرق ووسط المملكة يصحب ذلك نشاط في الرياح السطحية على مناطق (الشرقية ، مكة المكرمة ،المدينة المنورة) ، و طقس معتدل ليلاً على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية وفرصة تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية الى شمالية شرقية بسرعة 15-35كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

طقس الإمارات

وقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات، أن يسود البلاد اليوم الإثنين طقس رطب صباحا على بعض المناطق الساحلية وأن تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحا يكون صحوا و مغبرا أحيانا نهارا مع فرصة تكون السحب الركامية الممطرة بعد الظهر شرقا وقد تمتد على بعض المناطق الداخلية.

و الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا خاصة شمالا وشرقا مع السحب، مثيرة للغبار، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/ س.. و البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج يضطرب أحيانا في بحر عمان.

طقس الكويت

قالت إداراة الأرصاد الجوية في دولة الكويت إن طقس اليوم سيكون حار إلى مائل للحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 12 - 38 كم/ساعة ليلًا.

ويكون نهارًا شديد الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 35 كم/ساعة، وحالة البحر خفيف إلى معتدل الموج، وارتفاع الموج: 2 - 5 قدم.