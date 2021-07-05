شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة التونسية: الحالة الوبائية صعبة جدا و4686 إصابة جديدة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت وزارة الصحة التونسية أمس الأحد 116 حالة وفاة و4686 إصابة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وقالت الناطقة الرسمية باسم اللجنة العلمية لمجابهة كورونا في تونس، جليلة بن خليل، إن الحالة الوبائية صعبة جدا ولم تشهدها تونس منذ بدء جائحة كوفيد 19 في مارس 2020. وللمرة الثانية خلال أسبوع تسجل تونس 116 حالة وفاة ليبلغ إجمالي الوفيات حتى يوم السبت 15 ألفا و377.

وكشفت أن نسبة إيجابية التحاليل مرتفعة وتتراوح بين 30 و50 بالمائة بمختلف جهات البلاد وعدد المصابين الوافدين على أقسام الاستعجالي في تزايد في انتظار الحصول على أسرة انعاش أو أوكسجين.

وتقول وزارة الصحة إن معظم الولايات تخطت مستوى "الإنذار المرتفع جدا" والذي يعني تسجيل أكثر من 100 إصابة بالفيروس لكل 100 آلف ساكن، في وقت تشهد فيه المستشفيات العمومية انهيارا في طاقة الاستيعاب ونقصا في التجهيزات وأسرة الإنعاش والأكسيجين.

وباستثناء ولاية قفصة، فقد تخطت جميع الولايات هذا المعدل بعدة بأضعافه، ووصلت ولايتا سليانة ومنوبة إلى أكثر من 800 إصابة لكل 100 ألف ساكن، بحسب بيانات الوزارة.

وفرضت 12 ولاية من بين 24، حجرا صحيا شاملا أو جزئيا في عدد من المعتمديات كونها تخطت 400 إصابة لكل 100 ألف ساكن.