شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات ليبية لأمريكا بضرورة تنفيذ خارطة الطريق وإجراء الانتخابات فى ديسمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حث عاشور شوايل رئيس الهيئة القيادية لتيار ليبيا للجميع بشدة المبعوث الأمريكى لدى ليبيا ريتشارد نورلاند على ضرورة الالتزام الكامل بمخرجات مؤتمري برلين الأول والثاني، وقرار مجلس الأمن رقم 2570 و 2571 لسنة 2021، وعلى تنفيذ جميع بنود خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي، وخاصة الانتخابات التشريعية والرئاسية المتزامنة المباشرة، وفقًا لقاعدة دستورية ومخرجات اللجنة الاستشارية، والمقرر عقدها مسبقا بتاريخ 24 ديسمبر.

وأكد "شوايل" في بيان صحفى، أن أي خرق أو إعادة فتح باب لتعديل أو تغيير خارطة الطريق سيفتح الباب الواسع لخروقات وتعديلات لاحقة، ولن يكن من السهولة بعد ذلك اغلاق هذا الباب بما قد يؤدي إلى انهيار العملية السياسية بالكامل، والعودة إلى المربع الأول، بل وربما أسوء.

​وشدد على أن الالتزام بمخرجات الاتفاق وقراري مجلس الأمن الأخيرين بشأن ليبيا، سيسهم بشكل كبير وحاسم في إنهاء المراحل الانتقالية، وتعزيز الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة، وارساء الأمن والأمان، وتأكيد سيادة الدولة الليبية، والانطلاق إلى تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وتدعيم سيادة القانون والحريات العامة ومبدأ المواطنة، وإتاحة الفرصة للشعب الليبي لاختيار رئيسه بشكل مباشر.

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وثمن "شوايل" جهود الولايات المتحدة الحثيثة من أجل إحلال السلام والاستقرار في ليبيا، والدفع لتنفيذ كامل بنود خارطة الطريق المتفق عليها في ملتقى الحوار السياسي الليبي.