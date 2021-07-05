شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن المغربي يحبط محاولة تهريب دولية لـ3 أطنان حشيش والقبض على 7 مهربين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبطت سلطات الأمن المغربي بمدينة الناظور، عملية تهريب دولية لمخدر الحشيش، وألقت القبض على سبعة أشخاص لتورطهم في شبكة تقوم بالاتجار الدولي في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وذكر بيان لسلطات الأمن المغربي أنه تم أولا ضبط 61 رزمة من المخدرات مخبأة في مستودع، ثم 28 رزمة إضافية على متن سيارة، ليصل إجمالي الكميات المضبوطة إلى ثلاثة أطنان من مخدر الحشيش، مكونة من 88 رزمة معدة للتهريب الدولي.

وأضاف البيان أن عمليات التفتيش التي جرت على خلفية هذه العملية أسفرت عن ضبط 7 سيارات من أنواع وأحجام مختلفة، و5 بنادق للصيد إحداها مزودة بمنظار للتصويب و63 عيارًا ناريًا خاصًا بهذه البنادق، فضلا عن هواتف محمولة ودراجة نارية وأسلحة بيضاء ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم التحفظ على المتورطين، وذلك لتحديد الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي محليا ودوليا.