شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة الطائف» توضح حقيقة إلغاء تكريم الكوادر الطبية المشاركة بجائحة «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت المديرية العامة للشؤون الصحية بمحافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، صحة ما تم تداوله بشأن تراجعها عن تكريم الكوادر الصحية العاملة في مواجهة فيروس كورونا.

وأكد مدير الشؤون الصحية سعيد جابر القحطاني، عدم التراجع عن تكريم الكوادر العاملة في مواجهة كورونا، موضحاً أنه تم توجيه جميع المواقع والمنشآت الصحية بضرورة رفع أسماء المشاركين في مباشرة جائحة كورونا ليتم تكريمهم وإصدار شهادات شكر وتقدير بناءً على خطة التحفيز المعتمدة- وفقاً لـ”عكاظ”-.

وأبان أنه تم توقيع جميع الشهادات الواردة من الجهات الصحية، وكان من المقرر إقامة حفل لتكريمهم، ونظراً للأوضاع الراهنة ولتطبيق الاحترازات الوقائية تقرر توزيع الشهادات على مديري المواقع ليتم توزيعها على الكوادر خلال الأسابيع القادمة.