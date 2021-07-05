شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تدرس إمكانية التوجه نحو ربط الشبكات الكهربائية مع أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز (سونلغاز) شاهر بولخراص إن الشركة تدرس إمكانية التوجه نحو ربط الشبكات الكهربائية مع أوروبا.

وأضاف بولخراص- في تصريحات صحفية، أن هذا المشروع يتوقف على شروط مُسبقة يجب توفيرها، وهي السوق وشراكة لإنجاز شبكة الربط.

وأكد أنه يمكن أن يشكل الإنتاج والنقل الكهربائيين فرصا جيدة للاستثمار والشراكة، موضحا أن شركة (سونلغاز) تراهن كذلك على شراكات مع المؤسسات الأوروبية ولاسيما الفرنسية من أجل ولوج السوق الإفريقية.