شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء السودان: الاهتمام بشرق البلاد يعد من أولويات قضايانا الاستراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، أن اهتمام حكومته بشرق البلاد، يعد من صميم وأولويات الاهتمام بكل القضايا الاستراتيجية التي تتعلق بالدولة، مشددا على أهمية أن يتكاتف الجميع لتحقيق التنمية لسكان شرق السودان.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك مع وفد الإدارة الأهلية لقبيلة “الأمرأر”، بقيادة الناظر علي محمود.

وأعرب حمدوك، عن دعمه لمبادرة الناظر علي محمود، ناظر عموم قبيلة “الأمرأر” لدعم السلام والاستقرار بولاية البحر الأحمر (شرق السودان)، موكدا التزام الحكومة الانتقالية بمساندتها لحفظ التقاليد العريقة للتعايش السلمي بين مختلف مكونات شرق البلاد بحكمة الإدارات الأهلية.

وقال حمدوك: “بعد إعفاء ديون السودان، فإن كل الموارد الجديدة التي ستتوفر للحكومة، سيكون لشرق السودان أولوية في تخصيصها”.