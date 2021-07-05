شكرا لقرائتكم خبر عن 9 تطبيقات على نظام «أندرويد» تخترق حسابات المستخدمين.. احذرها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

حذفت شركة جوجل 9 تطبيقات تعمل بنظام التشغيل أندرويد من متجر جوجل بلاي، تقوم بخداع المستخدمين لسرقة كلمات مرورهم على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ووفقاً لتقرير نشر مؤخراً فإن التطبيقات التي تم تنزيلها 5.8 مليون مرة بشكل إجمالي، جذبت المستخدمين إلى شعور زائف بالأمان، من خلال أداء مهام مثل إزالة ملفات معينة، واستعراض الأبراج، وإجراء تحرير للصور والمزيد.

وبينما كانت هذه التطبيقات تعمل بكامل طاقتها، إلا أنها تطلب من المستخدمين تسجيل الدخول إلى حساباتهم على فيس بوك للعمل، وهذه هي الطريقة التي ستعمل بها برامج طروادة الضارة داخل هذه التطبيقات وتسرق كلمات مرور فيس بوك من الضحايا.

ومن خلال مطالبة المستخدمين بتسجيل الدخول إلى حساباتهم على فيس بوك، كانت البرامج الضارة تسرق كلمات المرور الخاصة بهم، وتبدو تطبيقات أندرويد هذه عادية، ولكنها تسرق كلمة مرور فيس بوك الخاصة بالمستخدم.

وعلى الرغم من إزالة التطبيقات التسعة الضارة من متجر جوجل بلاي، ولكن إذا لم تقم بإزالتها من جهازك مطلقًا، فإنها تظل تشكل تهديدًا لهاتفك أو جهازك اللوحي. وإذا رأيت أنها موجودة على هاتفك أو على، فأنت بحاجة إلى إلغاء تثبيتها على الفور.

وتشمل التطبيقات التسعة ما يلي، بحسب موقع فون أرينا:

• Processing Photo

• App Lock Keep

• Rubbish Cleaner

• Hororscope Daily

• Horoscope Pi

• App Lock Manager

• Lockit Master

• Inwell Fitness

• PiP Photo

وينصح خبراء الأمن السيبراني بتنزيل التطبيقات فقط من مطورين معروفين وموثوقين، بالإضافة إلى الانتباه إلى مراجعات المستخدمين الآخرين. ولا يمكن أن توفر المراجعات ضمانًا مطلقًا بأن التطبيقات غير ضارة ولكن لا يزال بإمكانها تنبيهك بشأن التهديدات المحتملة.