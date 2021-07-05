السودان يوقع اتفاقية وضع بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، وقعت عن حكومة السودان، مساء اليوم، الأحد، وزيرة الخارجية مريم الصادق المهدي، بينما وقع عن البعثة فولكر بيرتَس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم الفترة الانتقالية في السودان.

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وأشارت الوكالة إلى أن توقيع هذه الاتفاقية "خطوة مهمة" تسهم في تسهيل مهام البعثة التي ترتكز على تنفيذ أربعة أهداف استراتيجية جاءت في قرار مجلس الأمن رقم (2524) وتتعلق بدعم التحول السياسي، وتعزيز الحكم الديمقراطي، وترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان، والمساعدة الفنيّة في عمليات الانتخابات وصنع الدستور، بالإضافة للمساعدة في تحقيق وبناء السلام الشامل، وحشد الموارد الإنمائية والاقتصادية لتنفيذ هذه الأهداف.

ونقلت الوكالة أن الجانبين أكدا على أهمية التعاون والتنسيق بين حكومة الفترة الانتقالية وكافة أجهزتها مع بعثة يونيتامس من أجل مخاطبة تحديات الفترة الانتقالية وتحقيق الأهداف المشتركة بما يحقق تطلعات الشعب السوداني.