رئيس هيئة قناة السويس: نحصل على قاطرة شد كجزء من اتفاق التسوية مع السفينة الجانحة

دبي - محمود عبدالرازق - وحسب وكالة "رويترز" أكد ربيع أن إيرادات القناة زادات خلال الستة شهور الأولى من 2021 بنسبة 8.8 % مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وبلغت إيرادات القناة خلال نفس الفترة المذكورة 3 مليارات دولار.

وقال ربيع "لو استمرينا كده على نهاية السنة نوصل ستة مليارات دولار".

وأضاف ربيع أن هيئة القناة ستتسلم قاطرة بقدرة شد حوالي 75 طنا كجزء من اتفاق تسوية للإفراج عن سفينة الحاويات إيفر جيفن التي عطلت مجرى القناة ستة أيام عندما جنحت في مارس/آذار الماضي.