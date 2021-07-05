شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة العراقية: عودة 296 نازحًا إلى مناطق سكنهم بمحافظة نينوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، عودة 296 نازحا من مخيمات إقليم كردستان محور "الخازر" شرقي الموصل إلى مناطق سكنهم الأصلية في محافظة نينوى.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - أنه بتوجيه من قبل وزيرة الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، تم إعادة دفعة جديدة من النازحين (296) من مخيمات محور الخازر إلى مناطقهم في (حي الميثاق، حي القدس وبادوش، النهروان وزمار والحضر، حي الزهراء، الأنصار، وادي حجر، الشرقاط، العبور، القدس والحميدات) التابعة لمحافظة نينوى.

وأشار البيان إلى أن عودة الأسر النازحة جاءت بعد إتمام التدقيق الأمني لهم بالتنسيق مع القوات الأمنية والحكومات المحلية، وأنه تم إيصالهم إلى مناطق سكناهم الأصلية.