غانتس: إسرائيل مستعدة للعمل من أجل ازدهار لبنان وخروجه من الأزمة

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في كلمة أدلى بها خلال افتتاح النصب التذكاري لقتلى جيش لبنان الجنوبي، وهي ميليشيا لبنانية موالية لإسرائيل قاتلت إلى جانب الأخيرة خلال اجتياجها لبنان قبل نحو 40 عاما.

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وأضاف غانتس، في تصريحات نقلها موقع "واللا": "عرضت إسرائيل في الماضي مساعدة لبنان، وحتى اليوم نحن مستعدون للعمل والتأثير على دول أخرى ستساعده وتمد له يد العون من أجل ازدهاره والخروج من الأزمة".

وحمل وزير الدفاع الإسرائيلي "حزب الله" المسؤولية عن الأزمة الاقتصادية والسياسية في لبنان، وقال إنه (حزب الله) يعمل على زيادة تدخل إيران في البلد، وتنفيذ نوع من "الانقلاب الهادئ" داخله، على حد قوله.

ويشهد لبنان أزمة اقتصادية هي الأعنف في تاريخه، فقدت خلالها العملة المحلية 90 في المئة من قيمتها، محطمة مستوى قياسيا للهبوط في وقت سابق هذا الشهر بلغ 15500 ليرة مقابل الدولار الواحد في السوق السوداء.

وكشف تقرير للأمم المتحدة أن أكثر من مليون لبناني بحاجة لدعم مستمر لتأمين احتياجاتهم الأساسية بما فيها الغذاء، في ظل أزمة اقتصادية خانقة تشهدها البلاد.

كما تشهد البلاد انسدادا سياسيا، في ظل فشل تشكيل الحكومة، بعد تكليف سعد الحريري بالمهمة في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وذلك عقب استقالة حكومة حسان دياب، في أغسطس/ آب الماضي.